Белград, 17 ноября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Сербии в следующие несколько лет необходимо привлечь от 17 до 32 млрд евро инвестиций для развития энергетического сектора. Об этом 17 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич в Белграде в своём выступлении по итогам участия в конференции под названием «Возможности инвестирования в возобновляемые источники энергии в регионе Западных Балкан».

ИА REGNUM Электроэнергия

По словам Вучича, Сербия работает с экспертами из Норвегии над выработкой краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных приоритетов в сфере энергетики. Президент Сербии добавил, что это необходимо для того, чтобы страна смогла обеспечить достаточные объёмы газа, электроэнергии и нефти для собственных нужд.

Странам Западных Балкан необходимо также сформировать региональный рынок для обмена энергоносителями.

«У некоторых стран региона будет больше электроэнергии в зимний период, у некоторых в летний. У некоторых стран больше газовых мощностей, некоторые только собираются строит собственные газопроводы», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии считает, что проблемы энергетики будут актуальными не только этой зимой. «Вопрос, когда и как военные действия окончатся», — отметил он.

Напомним, что в работе конференции, посвященной возобновляемым источникам энергии, кроме Александра Вучича, приняли участие и другие региональные лидеры — президент Северной Македонии Димитар Ковачевски, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и председательствующий Советом министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов выделить 500 млн евро в виде грантов для инвестирования в энергоэффективность, энергетические связи и возобновляемые источники энергии в регионе Западных Балкан.