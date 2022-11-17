Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Фонд имущества Санкт-Петербурга выставил на торги почти 30 площадей общей площадью более 12,5 тыс. кв. метров в комплексе зданий Апраксина двора в центре Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Апраксин двор

На текущий момент выставлено на торги 29 объектов, девять из которых расположены в различных частях комплекса, сообщили 17 ноября в пресс-службе фонда.

«Почти 80% объектов могут использоваться под торгово-сервисную функцию, остальные имеют офисный и складской потенциал», — уточнили там, добавив, что ближайшие торги состоятся 21 ноября.

Кроме того, до конца года будут объявлены торги еще на 53 объекта общей площадью более 34 тыс. кв. м. Для скорейшего вовлечения объектов в коммерческий оборот и в качестве поддержки малого и среднего бизнеса по ряду лотов начальная цена снижена на 25%.

На сегодня на территории Апраксина двора Фондом имущества уже сдано в аренду 27 объектов нежилого фонда. По результатам торгов средняя ставка составила 1070 руб. за 1 кв. метр в месяц при среднем коэффициенте превышения 1,1 и среднем количестве участников — два.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольный в судебном порядке расторгает договор с инвестором Апраксина двора «Главстроем–СПб», который должен был заниматься реконструкцией двух корпусов. Предполагалось, что компания приспособит помещения под современное использование — для создания общественно-деловой инфраструктуры. Однако организация не учла при проектировании большое число ограничений по линии охраны объектов культурного наследия.