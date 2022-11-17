Чебоксары, , 15:37 — REGNUM Из республиканского бюджета в Чувашии в 2023 году планируется выделить 20 млн рублей на ремонт здания бывшего кинотеатра «Атăл», который уже не раз менял собственника. Общие ремонтные затраты оцениваются в 40 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 17 ноября на сессии Госсовета Чувашии министр культуры Светлана Каликова.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время правительственного часа, посвящённого вопросам культуры, парламентарии спросили о судьбе кинотеатра «Атăл» в Новочебоксарске. Он закрыт четыре года назад, перейдя за это время из муниципальной собственности в республиканскую, а затем вернувшись в казну города.

«Кинотеатр «Атăл» из республиканской собственности передан в муниципальную именно для того, чтобы жители Новочебоксарска могли принять решение, что там будет. Но нами была подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу и по этой экспертизе порядка 40 млн рублей необходимо было на ремонт кинотеатра «Атăл», чтобы он функционировал. На 2023 год 20 млн рублей предусмотрено, мы передали муниципалитету всю документацию. И плюс 20 млн рублей минфин выделяет на реконструкцию кинотеатра «Атăл» на первом этапе», — заявил Светлана Каликова.

Напомним, что кинотеатр «Атăл» построен в Новочебоксарске в 1991 году, закрыт в 2018 году. Через два года минкультуры Чувашии попросило передать его на баланс республики для размещения экспериментального театра драмы. С приходом к власти в Чувашии Олега Николаева здание бывшего кинотеатра вернули муниципалитету.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о безвозмездной передаче из республиканской собственности в муниципальную здания бывшего кинотеатра «Атăл».

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