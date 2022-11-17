В Чувашии хотят реанимировать бывший кинотеатр в Новочебоксарске
Чебоксары, 17 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета в Чувашии в 2023 году планируется выделить 20 млн рублей на ремонт здания бывшего кинотеатра «Атăл», который уже не раз менял собственника. Общие ремонтные затраты оцениваются в 40 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 17 ноября на сессии Госсовета Чувашии министр культуры Светлана Каликова.
Во время правительственного часа, посвящённого вопросам культуры, парламентарии спросили о судьбе кинотеатра «Атăл» в Новочебоксарске. Он закрыт четыре года назад, перейдя за это время из муниципальной собственности в республиканскую, а затем вернувшись в казну города.
Напомним, что кинотеатр «Атăл» построен в Новочебоксарске в 1991 году, закрыт в 2018 году. Через два года минкультуры Чувашии попросило передать его на баланс республики для размещения экспериментального театра драмы. С приходом к власти в Чувашии Олега Николаева здание бывшего кинотеатра вернули муниципалитету.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о безвозмездной передаче из республиканской собственности в муниципальную здания бывшего кинотеатра «Атăл».