Чебоксары, 17 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета в Чувашии в 2023 году планируется выделить 20 млн рублей на ремонт здания бывшего кинотеатра «Атăл», который уже не раз менял собственника. Общие ремонтные затраты оцениваются в 40 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 17 ноября на сессии Госсовета Чувашии министр культуры Светлана Каликова.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Во время правительственного часа, посвящённого вопросам культуры, парламентарии спросили о судьбе кинотеатра «Атăл» в Новочебоксарске. Он закрыт четыре года назад, перейдя за это время из муниципальной собственности в республиканскую, а затем вернувшись в казну города.

«Кинотеатр «Атăл» из республиканской собственности передан в муниципальную именно для того, чтобы жители Новочебоксарска могли принять решение, что там будет. Но нами была подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла экспертизу и по этой экспертизе порядка 40 млн рублей необходимо было на ремонт кинотеатра «Атăл», чтобы он функционировал. На 2023 год 20 млн рублей предусмотрено, мы передали муниципалитету всю документацию. И плюс 20 млн рублей минфин выделяет на реконструкцию кинотеатра «Атăл» на первом этапе», — заявил Светлана Каликова.

Напомним, что кинотеатр «Атăл» построен в Новочебоксарске в 1991 году, закрыт в 2018 году. Через два года минкультуры Чувашии попросило передать его на баланс республики для размещения экспериментального театра драмы. С приходом к власти в Чувашии Олега Николаева здание бывшего кинотеатра вернули муниципалитету.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о безвозмездной передаче из республиканской собственности в муниципальную здания бывшего кинотеатра «Атăл».