Липецк, 17 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудница миграционной службы в Липецке незаконно прописала в чужой квартире более трёх десятков иностранцев, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области. Суд признал женщину виновной в превышении должностных полномочий.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено, женщина в 2019 году совершила постановку на миграционный учет по месту пребывания и регистрацию по одному месту жительства 31 иностранного гражданина. Собственница комнаты, площадь которой составляет лишь 17,6 кв. м, ничего о новых «жильцах» не знала.

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области. Осуждённая свою вину признала на стадии предварительного следствия и раскаялась в преступлении.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства и запрета на два года занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Калуге принял решение о выдворении из России почти двух десятков иностранцев-нелегалов.