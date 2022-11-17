Москва, , 15:36 — REGNUM Пункт управления и узел связи киевских боевиков поразили российские военные в Херсонской области. Об этом 17 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.