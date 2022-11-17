Москва, 17 ноября 2022, 15:35 — REGNUM Воздушно-космические силы России уничтожили в Павлограде Днепропетровской области цеха завода по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ, сообщили 17 ноября в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области цеха комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ.
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