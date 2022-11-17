Варшава, , 15:34 — REGNUM Посольство Индонезии в Варшаве выпустило предупреждение индонезийским гражданам, находящимся в Польше, после падения ракеты, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посольство Индонезии в Варшаве настоятельно призывает граждан Индонезии, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, избегайте поездок в восточный регион Польши», — говорится в обращении посольства Индонезии.

Кроме того, посольство Индонезии в Варшаве также обратилось к индонезийским гражданам с призывом постоянно следить за развитием ситуации, сверять новости в СМИ с официальными источниками и периодически отслеживать социальные сети посольства. В случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни, граждан Индонезии просят связаться с посольством.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши заявил, что упавшая на востоке страны ракета не свидетельствует о «преднамеренной атаке».

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