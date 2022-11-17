Москва, 17 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Заявления господина Борреля о том, что санкции против России не мешают поставкам продовольствия, верны лишь отчасти, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Wikimedia.org Продукты питания

«Дело в том, что санкции ЕС ввел не против российского продовольствия и удобрений, а запретил их перевозку, оформление и страхование таких грузов европейскими компаниями.

И если вопросы перевозок еще решаемы с точки зрения развития российского торгового флота, на что конечно нужно время, то вопрос оформления, перевалки и страхования решить достаточно сложно, так как европейские и американские транспортные и страховые компании играют определяющую роль на мировом рынке страхования и логистики.

Решением может быть страхование морских перевозок российского продовольствия российскими же страховыми компаниями, но не все покупатели российского продовольствия готовы признавать страховые полисы российских страховщиков, особенно если это не прописано в контракте, который заключался до введения ЕС и США санкций.

Однако очевидно, что постепенно решение указанных сложностей будет найдено и российское производители продовольствия смогут вывести свои товары на мировой рынок в обход санкций, что сильно беспокоит господ и Брюсселя и Вашингтона», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции западных стран против России не оказывают негативного влияния на поставки продовольствия по всему миру, заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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