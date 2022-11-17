Москва, 17 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Харьковской области две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских боевиков. Об этом 17 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две […] пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районах населённых пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

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Как сообщало ИА REGNUM, взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» киевских нацистов был поражён Вооружённые силы (ВС) России в рамках контрбатарейной борьбы в Харьковской области 2 ноября. Тогда же были уничтожены склад боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для военной техники бандеровцев в Черкасской области.

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