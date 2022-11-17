Москва, 17 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Возгорание на рынке «Садовод» в Москве локализовали на площади 50 кв. метров, сообщили в столичном главке МЧС России.

hansbenn Пожар

В ведомстве рассказали, что возгорание локализовано в 15:08 на площади 50 кв. метров, эвакуировано примерно 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты, работающие на месте происшествия, рассказали о ликвидации возгорания. В результате пожара, по их словам, никто не пострадал, повреждены четыре торговых павильона.