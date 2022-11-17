Кишинёв, , 15:39 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС) 17 ноября в ходе заседания почтили минутой молчания память погибших жителей ДНР, ЛНР и Одессы от действий ВСУ и неонацистов. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Дом профсоюзов. Одесса. 2mayodessa.org

«В память о погибших в Донецке и Луганске детях, в память о тех, кого сожгли в Доме профсоюзов в Одессе, в память о двух наших согражданах, убитых дроном, предлагаю объявить минуту молчания», — сказал депутат от БКиС Василе Боля.

Во время минуты молчания оппозиционные депутаты встали с мест. Их примеру последовали все остальные народные избранники, в том числе спикер парламента Игорь Гросу.