Москва, 17 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служба начали тушение возгорания на рынке «Садовод» в столице России. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу Москве.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«Пожарные организовали работу по недопущению распространению огня и ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент данных о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошёл пожар.