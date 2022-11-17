Москва, 17 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области цеха комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ, сообщили 17 ноября в Министерстве обороны РФ.

Взрыв

«В городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее слова главы режима Киева В. Зеленского о том, что падение ракеты ПВС ВСУ на территории Польши якобы произошло из-за российских ракетных атак вызвало критику со сторону читателей британской газеты Daily Mail.

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