Мелитополь, 17 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. О безопасных звуках взрывов предупреждают власти 17 ноября жителей Мелитополя Запорожской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

В администрации города корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в пригороде проходят боевые слаживания подразделений ВС РФ.

«Ситуация штатная, идут учения», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, массированным обстрелам ВСУ утром 17 ноября подверглись Васильевка, Новобогдановка и Михайловка Запорожской области.