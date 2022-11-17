Москва, 17 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Российские войска сорвали попытки киевских боевиков совершить атаки на краснолиманском направлении. ВСУ потеряли до 100 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны России 17 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ пытались атаковать российские подразделения силами пяти ротных тактических групп. Направления атак — на населённые пункты Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.

Российские военные пресекли эти попытки огнём артиллерии, ударами армейской авиации и тяжёлых огнеметных систем.

«Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа», — уточнили в Минобороны.

Читайте также: ВС России уничтожили под Харьковом две установки РСЗО «Ураган»