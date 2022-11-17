Москва, , 15:26 — REGNUM Политика Китая по борьбе с COVID-19, направленная на устранение всех вспышек вируса посредством массового тестирования, карантина и частых блокировок, вызвала проблемы в глобальных цепочках поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Пекин. Китай MrPanyGoff

«Существенно пострадала международная торговля, резко обострились геополитические противоречия.

Однако будучи страной с самым большим населением, экономикой и вооруженными силами в Азии, Китай оказывает огромное влияние на долгосрочные тенденции, связанные с международной безопасностью устойчивостью в регионе и во всем мире.

Создание Ассоциации международной экономической стратегии совпало с тенденцией «новой глобализации». Учитывая масштаб организации, количество аффилированных организаций и экспертов, Ассоциация существенно повлияет как на восстановление международных цепочек поставок, так и на создание новых рынков сбыта для продукции Китая.

Действия Китая в ближайшие несколько лет существенно поменяют ландшафт международной торговли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китайской Народной Республике создана Ассоциация международной экономической стратегии (Association of International Economic Strategy, АМЭС).

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