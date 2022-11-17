Москва, 17 ноября 2022, 15:25 — REGNUM В Москве ликвидировано возгорание на рынке «Садовод», сообщает 17 ноября Readovka.
По информации СМИ, огонь не успел разойтись, поэтому при происшествии никто не пострадал. Серьёзных разрушений также удалось не допустить — пострадали только четыре павильона.
Оперативные службы продолжаются работать на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, на рынке «Садовод», являющимся одним из самых крупных в Москве, вспыхнул пожар. Очевидцы выложили в соцсети фотографии сильного задымления в торговых рядах.