Москва, 17 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Москве ликвидировано возгорание на рынке «Садовод», сообщает 17 ноября Readovka.

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По информации СМИ, огонь не успел разойтись, поэтому при происшествии никто не пострадал. Серьёзных разрушений также удалось не допустить — пострадали только четыре павильона.

Оперативные службы продолжаются работать на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке «Садовод», являющимся одним из самых крупных в Москве, вспыхнул пожар. Очевидцы выложили в соцсети фотографии сильного задымления в торговых рядах.