Кишинёв, , 15:37 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС) в ходе заседания 17 ноября выдвинули простой вотум недоверия минюсту республики и министру юстиции Сергею Литвиненко. Об этом сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Всё общество следило за этими действиями по подчинению деятельности Высшего совета магистратуры. Сейчас это учреждение парализовано», — заявил на заседании депутат из БКиС Василе Боля.

Отмечается, что в ходе вотума недоверия оппозиционные депутаты призвали признать через судебные иски недействительными назначения ряда главных прокуроров, так как есть подозрение, что их назначили с помощью фальсификации конкурсов. Оппозиционеры также потребовали исключить министра юстиции из Высшего совета прокуроров и переоценить процессы судебной реформы.

По данным пресс-службы, парламентское большинство не поддержало вотум недоверия, выдвинутый социалистами.

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