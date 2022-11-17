* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой содействовать их встрече с Зарифой Якуби и другими задержанными гражданскими активистками. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг ООН © ИА REGNUM

Миссия заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны объяснить причины их задержания.

«Все задержанные должны иметь возможность связаться со своими семьями или адвокатами», ― говорится в заявлении миссии в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, Зарифа Якуби и четверо её коллег были арестованы в Кабуле около двух недель назад, когда они планировали объявить о создании организации под названием «Женское движение Афганистана за равенство». Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезла этих женщин в неизвестное место, и ни одно лицо или организация не смогли встретиться с ними с момента их ареста.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали другую активистку Фархат Попальзай. Причина её ареста также неизвестна, но радикалы обвинили всех этих женщин в «выполнении приказов извне».

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Напомним, дискриминационная и репрессивная политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин, включая запрет на образование для девочек, неоднократно вызывала женские демонстрации в Кабуле и других афганских городах.