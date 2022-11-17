Сыктывкар, 17 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Погибший в ходе спецоперации матрос из Ухты Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Коми.

Mil.ru Звезда Героя России

«Олег Шипицин принимал участие в спецоперации с 24 февраля. 18 марта оказался в окружении противника под Харьковом, не допустил варианта сдачи в плен, подпустил врага поближе и подорвал гранату. Врагов он ликвидировал, но погиб сам», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее звание Герой России посмертно было присвоено снайперу из Коми.

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