Москва, 17 ноября 2022, 15:23 — REGNUM Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то отношения будут разорваны. Об этом 17 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он назвал совершенно беспрецедентным уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия и США проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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