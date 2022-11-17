Москва, 17 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то отношения будут разорваны. Об этом 17 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Министерство обороны Российской Федерации Россия и США

«В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США, коммуникация, диалог нужны. Если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом», — сказал он в интервью RTVI.

Он назвал совершенно беспрецедентным уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ.

«Это мы ощущаем каждодневно. Недооценивать последствия этого тоже нельзя», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия и США проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Читайте также: МИД РФ назвал сроки проведения консультаций с США по договору СНВ