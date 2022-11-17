Киев, , 15:18 — REGNUM Бывший глава киевского режима Пётр Порошенко сообщил, что ВСУ нечем защищаться от российских ударов с воздуха.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Порошенко провёл беседу с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися бывшим послом США в России Майком Макфолом. Бывший глава режима рассказал, что российские Вооружённые силы имеют превосходство перед киевскими формированиями в вооружении.

Также Порошенко отметил, что киевским военнослужащим нечем защищаться от российских ударов с воздуха.

«У России в десять раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских ещё значительное превосходство. И в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции», — пожаловался он пранкерам.

Запись общения опубликована в телеграм-канале Вована и Лексуса.