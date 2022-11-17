Москва, 17 ноября 2022, 15:17 — REGNUM Правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов. Это событие будет иметь минимальный эффект для рынка полупроводников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов.
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