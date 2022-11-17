Москва, 17 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов. Это событие будет иметь минимальный эффект для рынка полупроводников, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

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«Минимальный эффект будет поскольку Newport Wafer Fab изготавливает базовые чипы по «старым» техпроцессам. Явного политического подтекста в сторону ухудшения отношений Британии с КНР здесь тоже не наблюдается.

Поскольку прецеденты блокирования сделок со стороны британских регуляторов в полупроводниковой отрасли уже были, причем, на куда более серьезном уровне.

В частности, в феврале 2022 года американская NVIDIA отказалась от покупки британской Arm на фоне начала подобного расследования, а сумма сделки тогда оценивалась в $40 млрд», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании обязало китайских предпринимателей продать британскую компанию Newport Wafer Fab, владеющую заводом по производству микрочипов.

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