Москва, , 15:16 — REGNUM Возможность бессрочного продления «зерновой сделки» не рассматривалась. Об этом 17 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«О бессрочном продлении речи не шло», — сказал он в ответ на вопрос о том, значит ли продление названного соглашения на 120 дней, а не бессрочно, что Россия не смогла получить все необходимые гарантии.

Также представитель Кремля уточнил, что, озабоченности России по зерновой сделке были учтены, и добавил, что ООН пообещала добиться снятия санкций на экспорт российских продовольствия и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что лидерами общественного мнения России на сегодняшний день становятся другие лица.