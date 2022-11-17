Красноярск, , 15:16 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе своей прямой линии 17 ноября заявил о том, что готов идти на второй срок.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я действительно готов идти на второй срок», — сказал Усс, добавив, что у него на это «есть силы» и «планы».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1998 года по 2017 год Усс являлся председателем Законодательного собрания Красноярского края. В сентябре 2017 года президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора региона.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, Усс получил 60,19% голосов избирателей и стал губернатором края.

Следующие губернаторские выборы в регионе должны состояться в 2023 году.

Напомним, Красноярский край — второй по площади субъект Российской Федерации. Он занимает 2366,8 тыс. кв. км (13, 86% территории страны). Регион входит в Сибирский федеральный округ.

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