Бухарест, 17 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Правительство Румынии приняло чрезвычайное постановление о выделении в общей сложности 365,6 млн леев ($77 млн) руководителям крупных фермерских и небольших крестьянских хозяйств, пострадавших от сильнейшей засухи в регионе весной и летом нынешнего года. Об этом 17 ноября сообщает бухарестский информационный портал News. bg.

pogoda-dnem.ru Засуха

Согласно официальной информации, средства будут распределены между 16 тыс. соответствующих структур на юге и юго-востоке страны. Для получения денег фермерам необходимо будет представить документ о состоянии своих угодий на август 2022-го года.

Финансирование программы осуществляется по каналам министерства сельского хозяйства Румынии.

Напомним, в период с мая по август нынешнего года из-за засухи в Румынии погибло до 70% урожая зерновых и бобовых культур.