* запрещённая в России организация

Кабул, 17 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд раскритиковал способ доставки гуманитарной финансовой помощи в Афганистан.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Каждую неделю в Афганистан направляется 40 миллионов долларов наличными без какого-либо надзора и контролирующего органа, что усиливает «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», ― заявил Масуд в интервью новостному сайту Breitbart.

Лидер движения высоко оценил гуманитарную помощь международного сообщества Афганистану, но в то же время заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются распределить большую часть этой помощи среди членов движения.

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Соединенные Штаты заявили, что за год с небольшим в Афганистан была отправлена гуманитарная помощь на сумму более 1 миллиарда долларов наличными. Деньги поступают в Центральный банк Афганистана, который находится под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а международные организации, такие как ООН, используют эти деньги для оплаты услуг и заработной платы своих сотрудников.

Он призвал США серьёзно отнестись к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как к террористической угрозе. По его словам, он ничем не отличается от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а его отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подобны «отношениям учителя и ученика».

«Я не прошу никакой военной помощи. Чего я хочу, так это реального внимания к ситуации и искренней политической поддержки афганского народа, чтобы найти политическое решение нынешней ситуации в Афганистане», ― указал Масуд.