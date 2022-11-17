, 15:14 — REGNUM В Пермском крае 17 ноября простились с Константином Моториным, который погиб во время специальной военной операции. Об этом сообщает администрации Кунгурского городского округа в соцсети.

Пермяк участвовал в СВО добровольцем. Мужчина погиб при выполнении боевого задания. Гражданская панихида и отпевание прошли в Тихвинском храме.

«Константин был добрым, внимательным, отзывчивым человеком. Администрация Кунгурского муниципального округа, Дума Кунгурского муниципального округа выражают искреннее соболезнование родным и близким павшего героя», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации б. УССР. С 21 сентября объявлена частичная мобилизация резервистов.