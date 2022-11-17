Джакарта, , 15:13 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан представил потенциал индонезийского экономического сотрудничества нескольким представителям африканских стран и бизнесменам, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

В третьем квартале 2022 года Индонезия может восстановить ВВП до уровня, существовавшего до пандемии, при этом экономика продолжит расти.

«Мы являемся одной из самых быстрых стран, потому что мы можем справиться с пандемией и поддержать отрасль», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Что касается перерабатывающей промышленности, то, по его словам, Индонезия в настоящее время не только производит сырье, но и производит переработанные продукты из этого сырья.

Если раньше Индонезия экспортировала только никелевую руду, то теперь Индонезия перерабатывает никель в железо и сталь, прежде чем продавать его за границу, чтобы повысить стоимость этих экспортных товаров.

Ранее экспорт железной руды Индонезии в 2015 году составлял всего $1,2 млрд, сейчас экспорт чугуна и стали достигает почти $21 млрд.

«Я думаю, что пришло время Индонезии играть большую роль, мы приглашаем развивающиеся страны, особенно к сотрудничеству между Африкой и Индонезией», — добавил министр-координатор.

На встрече присутствовали представители Демократической Республики Конго, Сенегала, Руанды, а также агентства развития Африканского союза.