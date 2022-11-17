Магнитогорск, Челябинская область, , 15:12 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области срочно расселяют жителей аварийного дома. Эту информацию подтвердили журналистам в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветхий дом Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Речь идёт о доме №11 на улице Первомайской. Причина в подвижном фундаменте. Из-за него дом может обрушиться. По зданию уже пошли трещины.

Как пишет издание «Верстов. Инфо «, по инициативе собственников жилья была проведена экспертиза. Эксперты установили, что объект является аварийным и подлежит сносу.

8 ноября администрация города выпустила соответствующее постановление. Жильцов предстоит отселить до 15 января 2023 года.

Добавим, дом был построен в 1953 году.