Магнитогорск, Челябинская область, 17 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области срочно расселяют жителей аварийного дома. Эту информацию подтвердили журналистам в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ветхий дом

Речь идёт о доме №11 на улице Первомайской. Причина в подвижном фундаменте. Из-за него дом может обрушиться. По зданию уже пошли трещины.

Как пишет издание «Верстов. Инфо», по инициативе собственников жилья была проведена экспертиза. Эксперты установили, что объект является аварийным и подлежит сносу.

8 ноября администрация города выпустила соответствующее постановление. Жильцов предстоит отселить до 15 января 2023 года.

Добавим, дом был построен в 1953 году.