Копенгаген, 17 ноября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Правительство Гренландии рассматривает возможность хранения углекислого газа, произведённого на мусоросжигательном заводе в Копенгагене, в недрах своей территории. Об этом сообщает High North News.

Delsim.org CO2

Идея хранения углекислого газа основана на исследованиях и опыте Исландии, когда CO2 закачивался в землю, где находились особые минералы. В результате CO2, смешанный с этими минералами, превратился в камень. Однако предстоит ещё много исследований, прежде чем Гренландия сможет осуществить проект.

Отмечается, что существует несколько способов получения CO2. Одним из вариантов является мусоросжигательный завод в Копенгагене, где CO2 от сжигания может собираться и транспортироваться в Гренландию в больших танкерах. Альтернативой является получение CO2 из воздуха в Гренландии при помощи гидроэнергетического потенциала острова.

Эксперты считают, что для реализации данного проекта потребуется не менее десяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские компании заинтересованы в проектах хранения углекислого газа в недрах. Нормативная база для таких проектов уже готова и должна быть утверждена в 2022 году.

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