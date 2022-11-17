Каховка, Херсонская область, 17 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Газопровод получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ Каховки Херсонской области, сообщили 17 ноября в пресс-службе администрации района.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«В результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, был повреждён газопровод по ул. Гоголя», — уточнили в администрации.

Повреждённые участки уже заменены сотрудниками ГУП «Херсоноблгаз».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября Каховка подверглась обстрелам киевских боевиков. Повреждения получило здание больницы — выбито более 50 окон.