В Каховке при обстреле повреждён газопровод
Каховка, Херсонская область, 17 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Газопровод получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ Каховки Херсонской области, сообщили 17 ноября в пресс-службе администрации района.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газопровод
«В результате обстрела города Каховка со стороны ВСУ, был повреждён газопровод по ул. Гоголя», — уточнили в администрации.
Повреждённые участки уже заменены сотрудниками ГУП «Херсоноблгаз».
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября Каховка подверглась обстрелам киевских боевиков. Повреждения получило здание больницы — выбито более 50 окон.