Москва, , 15:09 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель приедет с визитом в Россию на следующей неделе. Об этом 17 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу RTVI.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

«Буквально в эти дни мы проводим серию важнейших мероприятий с нашим стратегическим партнером и союзником Кубой», — сказал Рябков.

Он отметил, что в Москве проходит заседание межправительственной комиссии, а на следующей неделе в Россию приедет Диас-Канель.

По словам Рябкова, Россия также ведёт интенсивный политический диалог с Венесуэлой, с которой планируются крупные и важные мероприятия.

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