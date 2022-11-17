Москва, 17 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель приедет с визитом в Россию на следующей неделе. Об этом 17 ноября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу RTVI.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

«Буквально в эти дни мы проводим серию важнейших мероприятий с нашим стратегическим партнером и союзником Кубой», — сказал Рябков.

Он отметил, что в Москве проходит заседание межправительственной комиссии, а на следующей неделе в Россию приедет Диас-Канель.

По словам Рябкова, Россия также ведёт интенсивный политический диалог с Венесуэлой, с которой планируются крупные и важные мероприятия.