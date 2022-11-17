Майкоп, , 15:08 — REGNUM В Адыгее вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего федерального судьи Майкопского городского суда. За получение взятки суд приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет. Наказание условное с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, экс-судье назначили штраф в размере 1,5 млн рублей, а также запретили занимать должности в органах власти сроком на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Сумма взятки составила 50 тыс. рублей. Экс-судья получил их в своем рабочем кабинете в ноябре 2021 года. За эти деньги служитель Фемиды обещал принять «правильное» решение об удовлетворении требований истца об изъятии транспортного средства из чужого незаконного владения, уточнили в Следственном комитете по республике.

В следственном органе не называют имя судьи, но ранее сообщалось, что уголовное дело за взятку в размере 50 тыс. рублей было возбуждено в отношении судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова.

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