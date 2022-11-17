Москва, , 15:07 — REGNUM В России очень много различного рода компаний, которые выдают кредиты и займы населению, поскольку это очень выгодно. Это и банки, и микрофинансовые организации, но иногда выгода происходит за счет российских пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Президент России Владимир Путин отчитал банки за то, что они чересчур наживаются на пенсионерах. В связи со сложной экономической и геополитической ситуацией некоторые банки перевели фокус внимания на увеличение кредитов для пенсионеров, поскольку они имеют государственную поддержку — пенсию, а некоторые из них работают и имеют дополнительный источник дохода.

Обычно кредиты выдают на срок до пять лет, по возрасту не больше 75 лет и со ставкой от 4,5-15% годовых, а банки очень лояльно относятся к современным пенсионерам.

Однако, если происходит просрочка выплат по кредитам, пожилой человек попадает в вечную кабалу. Все больше пенсионеров, вместо того, чтобы занять у знакомых, берут займы в банках, в большинстве случаев для кредитованных детей и внуков.

Образование задолженности по кредиту может привести к тому, что судебные приставы могут забрать половину пенсии, несмотря на то, что она находится на пределе прожиточного минимума.

Именно поэтому 1 февраля вступили в силу поправки, которые сохраняют заработную плату и пенсию должника в размере прожиточного минимума, после выплаты задолженности, это примерно 13 тыс. рублей, но для этого нужно написать заявление.

Для того, чтобы не превращать пенсионеров в «людей вечного кредитного рабства», минэкономразвития разработало предложение по упрощению процедуры банкротства, механизм внесудебного банкротства.

Новые инициативы предполагают снижение минимального долга для объявления неплатежеспособности, разрешение пенсионерам остановить платежи уже через год принудительного взыскания долгов.

Хотелось бы увидеть шаги навстречу и со стороны банков по проблемным долгам, такие как, например, снижение ставок по кредитам, беспроцентные отсрочки и кредитные каникулы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выйти, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с правительством.

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