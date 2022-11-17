Песков прокомментировал идею Зеленского о «публичных переговорах»
Москва, 17 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Москва готова к проведению переговоров с Киевом, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, основное препятствие заключается в том, что Киев не хочет никаких переговоров. Песков также прокомментировал идею главы киевского режима о проведении «публичных переговоров». Пресс-секретарь отметил, что переговоры не бывают публичными, тем более в сложной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков рассказал о полученных заверениях ООН по выводу из блокировки российских удобрений.