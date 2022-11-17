Москва, , 15:30 — REGNUM Упразднить квазиналог в виде курортного сбора предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Пляж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Необходимость упразднения этого квазиналога — это решение, которое лежит на поверхности. Этого требуют и граждане, и представители туристической отрасли», — сказал Миронов.

По его словам, мода на курортный сбор пришла из западных стран, а потом перекочевала в Россию.

«Но зачем, спрашивается, он нам нужен? Отдыхающие на российских курортах люди и так оставляют там много денег. Эти средства идут на налоги и зарплаты, а бизнес получает очень хорошую прибыль. Ну какой ещё туристический сбор? Тем более по сравнению с другими странами цены на отдых в России остаются, мягко говоря, завышенными», — рассуждает он.

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о продлении эксперимента по курортному сбору до 2028 года.

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