Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Следователи подсчитали сумму ущерба, причиненный бюджету России от противоправных действий ряда сотрудников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и их сообщников, которые, по данным следствия, наживались на охране медицинских учреждений. Об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Коррупция Publicdomainpictures.net

По версии следствия, должностные лица администрации Василеостровского района и подведомственных медицинских учреждений, а также представители коммерческих организаций вступили в преступный сговор. Контракты по охране медицинских объектов, в обход действующего законодательства, заключались с нарушениями и с подконтрольными злоумышленникам организациями.

«Таким образом был причинен ущерб бюджету Российской Федерации, выразившийся в необоснованном заключении и перечислении денежных средств в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года в сумме не менее 3,8 млн рублей», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после проведенных вечером 16 ноября обысков в здании районной администрации были задержаны пять человек — начальник отдела закупок администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, генеральный директор и два учредителя коммерческой структуры, специалист отдела закупок медицинского учреждения. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: После обысков на Васильевском острове Петербурга задержаны пять человек