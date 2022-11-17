Москва, 17 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Лидерами общественного мнения России на сегодняшний день становятся другие лица. Об этом 17 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также представитель Кремля утончил, что, помимо этого, имеется и постоянно проходящий процесс ротации членов СПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин свои указом обновил состав СПЧ, включив в него в том числе ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова и военного журналиста Александра Коца, и исключив таких членов, как журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также правозащитник Игорь Каляпин.