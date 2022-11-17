Минск, , 15:12 — REGNUM Некоторые сотрудники Парка высоких технологий (ПВТ) действовали в интересах «заграничных хозяев» в 2020 году в период президентских выборов в Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 17 ноября на совещании по развитию ПВТ.

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии © ИА REGNUM

Он рассказал, что в тот период поступали сведения о планах по задействованию сотрудников парка в качестве «движущей силы», но тогда этому не было уделено должного внимания. Лукашенко признался, что не поверил в возможность войны «детей» против «родителей».

«Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, специалисты из ПВТ «предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев, чаще всего заокеанских». Вместе с тем он отметил, это допустили и сами власти страны.

Всё-таки ПВТ должен существовать. Это была «такая фишка нашей независимости, молодого государства», добавил Лукашенко.

Читайте также: Эксперт: уход Лукашенко превратит Белоруссию не в Швейцарию, а в Молдавию