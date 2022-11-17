Москва, , 15:04 — REGNUM Отключение электричества проживающим на территории б. УССР гражданам — это последствие ударов ВС России по военной инфраструктуре, которые были спровоцированы нежеланием Киева вести переговоры. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя предложение главы киевского режима Зеленского о «публичных» переговорах, Песков заявил, что «таких переговоров просто не бывает».

Специальная военная операция продолжается и ее цели должны быть достигнуты, заключил он.