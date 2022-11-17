Москва, 17 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В 2023 году главным двигателем энергетического кризиса станет энергетическое эмбарго, которое в начале декабря коллективный Запад собрался наложить на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

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«Кроме того, следует учитывать возможное введение ценового «потолка» на российскую нефть, — сказал Селезнев. — Российское руководство неоднократно заявляло, что следовать ценовым указаниям коллективного Запада наша страна не будет и поставки в страны, следующие американским и европейским директивам, осуществляться не будут. Это может означать серьёзное сокращение поставок энергоносителей на мировой рынок, рост цен и дезорганизацию логистики. Однако к середине 2023 года те или иные решения будут найдены, и логистические проблемы перестанут оказывать влияние на динамику топливных цен».

Вторым фактором, влияющим на рынок, по словам Селезнева, будет стагнация в экономиках развитых государств, которая приведет к сокращению потребления топлива по всему миру.

«При этом вполне вероятна ситуация, при которой, даже несмотря на прекращение российских поставок, предложение нефти на рынке будет выше, чем спрос, — сказал Селезнев. — Это приведёт к стабилизации нефтяного рынка, снижению цен и возобновлению его нормального функционирования. Для России такой сценарий означает сокращение нефтегазовых доходов, которое, по оценкам специалистов, может составить от 40 до 20%. Так что энергетический кризис не прекратится, но и усиливаться он, скорее всего, не будет».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие европейские компании могут вскоре оказаться в зоне риска.