Москва, 17 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. По мере приближения даты начала действия запрета на покупку российской нефти выше установленного полотка цен, западные СМИ стараются создать мрачный негативный фон вокруг этого события, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Artur1917 Добыча нефти

«Несколько дней назад глава минфина США пыталась убедить, что эти ограничения будут выгодны Индии и Китаю. Теперь Reuters сыплет неподтвержденной информацией от каких-то якобы источников, знакомых с закупками нефти в Индии.

По данным информационного агентства некоторые нефтеперерабатывающие индийские предприятия не разместили заказы на покупку нефти из России после 5 декабря.

Речь идет о Reliance Industries Ltd и Bharat Petroleum Corp. Причем сами компании не ответили на запросы Reuters по данному вопросу, то есть официальных данных нет. Тем не менее, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp. разместил заказы на российскую нефть с покупкой и после 5 декабря.

В то же время Россия и Индия разработали альтернативы западным страховым, финансовым и морским услугам для ведения своей торговли. Индийские НПЗ покупают российскую нефть на условиях поставки со страхованием организованным российскими компаниями.

Кроме того, Индия разработала механизм расчетов по международной торговле в рупиях. Недавние сообщения о том, что Индия и Россия будут наращивать объемы торговли в национальных валютах, лишь подтверждает намерения о продолжении сотрудничества на новых условиях.

Если допустить, что информация от Reuters соответствует действительности, то эти два индийских НПЗ действительно опасаются реакции иностранных банков, от которых сильно зависят.

В таких условиях оба предприятия просто подстроят свою систему расчетов под разработанный государством механизм расчетов в национальной валюте и возобновят размещение заказов на нефть из РФ. Тем более минфин США уже говорил, что не будет препятствовать покупкам российской нефти Индией вне потолка цен, без использования западных услуг.

Индии нет смысла ссориться с Москвой, она и так получает нашу нефть с большим дисконтом, а доля российской нефти выросла до 22%, обогнав ближневосточные страны.

В случае принятия потолка цен Индия лишиться дешевой российской нефти, а стоимость барреля подскочит в разы, что приведет к более высоким расходам на покупку нефти у других стран и негативно скажется на росте экономики. Вряд ли властям Индии нужна такая ситуация», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индийские нефтеперерабатывающие заводы пока не спешат размещать заявки на приобретение российской нефти из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Читайте также: Индия обеспокоилась из-за запрета поставок нефти из России — Reuters