Москва, , 15:22 — REGNUM В 2023 году, если ставки ФРС и ЕЦБ останутся на нынешнем уровне в 2-3%, спекулятивной активности по разгону продовольственного рынка, скорее всего, не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Павел Филонов. Голод. 1925

«В 2023 году мы не ждем падения цен на международном продовольственном рынке, однако и роста, скорее всего, не будет, — сказал Селезнев. — Дело в том, что цены на продовольствие очень часто разгоняют вверх или вниз спекулянты, которые играют на рынке на заемные деньги. А в условиях высоких ставок, которые пытаются держать основные центральные банки мира, прежде всего Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, спекуляции становятся невыгодными. Поэтому в 2023 году, если ставки ФРС и ЕЦБ останутся на нынешнем уровне в 2-3%, спекулятивной активности по разгону продовольственного рынка, скорее всего, не будет».

Однако, как полагает Селезнев, и снижения цен не случится, особенно на фоне глобальной инфляции.

«К тому же рост цен будет невозможен из-за исчерпания платежеспособного спроса, — сказал экономист. — Уже сейчас население бедных стран не может себе позволить приобретать достаточный объем продовольствия, а в этих условиях дальнейшее повышение цен становится гораздо менее вероятным. Так что нас наш прогноз на 2023 год состоит в сохранении нынешнего уровня цен на продовольственном рынке без серьезных движений вверх или вниз. Впрочем, это не отменяет возможности колебаний, связанных, например, с урожаем или неурожаем тех или иных культур».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирная продовольственная программа ООН объявила о помощи нуждающимся афганцам.

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